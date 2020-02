innenriks

Fra februar 2019 til januar 2020 ble det solgt 3.899 fjellhytter i Norge, en oppgang på 2,4 prosent fra 2018, ifølge Eiendom Norge.

Kommunene Trysil, Ringsaker (Sjusjøen), og Krødsherad og Sigdal (Norefjell og Haglebu) topper statistikken over flest omsetninger, mens de høyeste medianprisene er i Øyer (Hafjell), Hol (Geilo, Ustaoset og Haugstøl) og Flå.

Det er satt ny rekord for antall omsetninger for 2019/2020-sesongen og ingenting tyder på at interessen for å kjøpe fjellhytte vil avta.

