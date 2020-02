Kunnskapsminister Grande drar på reformturné

innenriks

– Jeg vil i gang straks, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) til NTB.

Hun er ivrig. Det er nemlig over 25 år siden sist det skjedde betydelige omveltninger i den videregående skolen, gjennom Reform 94.

Nå skal den nyslåtte kunnskapsministeren reise land og strand rundt for å høre hva elever, lærere, lærlinger og andre har å si om den videregående skolen. Og så skal hun reformere den – igjen.

– Vi har behov for å finne ut hva som har fungert bra, og hva som trenger endring, sier Grande.

Får innspill

Turneen startet allerede tirsdag med et besøk hos elever og lærere på Blindern videregående i Oslo. Flere av innspillene deres ble nærmest innvilget på flekken av kunnskapsministeren. Blant annet klagde elevene på en urettferdig eksamensordning.

– Det skal vi gjøre noe med, slo Grande fast.

Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied har allerede evaluert den videregående skolen og lagt fram to rapporter som blir bakteppe for hele reformarbeidet.

– Men jeg vil gjerne reise rundt å snakke med flere for å høre om de har satt i verk tiltak som er bra for skolen. Og hva vi kan gjøre med utfordringene, sier Grande.

Vil ha debatt

Tidsplanen er stram. Planen er å legge fram reformen allerede neste år. Grande inviterer til bred debatt og flust med innspill.

Og debatten ser ut til å være i gang allerede. Aps skolepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg sendte følgende kort tid etter at Grande lanserte sine reformplaner:

– Vi har foreslått en mer praktisk opplæring, sterkere oppfølging av hver enkelt elev og flere lærere slik at flere elever opplever mestring tidligere, skriver Solberg i en epost til NTB.

Utfordringer

Grande har også tjuvstartet litt på konklusjonene og har allerede lagd en liste over det hun mener er fem hovedutfordringer i dagens skole:

* Mange begynner på videregående med for svake forutsetninger.

* Elevene blir ikke godt nok forberedt til videre studier.

* Fagopplæringen dekker ikke elevenes og arbeidslivets behov godt nok.

* Psykiske vansker og psykisk sykdom blant ungdom i videregående opplæring øker.

* Mange mister retten til videregående uten å ha fullført.

Elevenes liste

Men har elevene og lærerne noe mer å tilføye?

NTB tok en prat med noen av dem som møtte kunnskapsministeren på Blindern VGS tirsdag. Her er deres uformelle liste på ytterligere fem utfordringer (Med Grandes kommentarer):

1. Eksamensordningen er urettferdig.

– Det skal vi gjøre noe med.

2. For lite fleksibelt når man velger emner.

– Jeg tror dette er en av svakhetene etter Reform 94 – at det ble for fastlåst. Så «check» på den også, sier Grande.

3. De lærer for lite om praktiske ting som kan være relevante i egne liv. For eksempel om økonomi og å ta opp lån.

– Dette kommer i læreplanene.

4. Noen av emnene er utdaterte. Lærer mye om Peer Gynt og den slags.

– Skolen har også et dannelsesperspektiv. Det betyr at vi har en felles kulturarv som alle må kjenne til for å være fulle borgere i et samfunn. Så Peer Gynt, han blir, sier Grande, som inntil nylig var kulturminister.

5. Læringsmålene bør være mer åpne.

– Jeg tror valgfriheten til både lærerne og elevene er viktig for å holde motivasjonen oppe hos alle, presiserer Grande.

