Røe Isaksen i tenkeboksen om lederkandidaturet i Høyre

– Jeg er i en prosess der jeg vurderer min egen framtid, sier Torbjørn Røe Isaksen (H) i et intervju med Telemarksavisa.

– Jeg må bestemme meg for om jeg har det i meg til å satse for fullt og helt i fire nye år, fra 2021. Og det blir også et valg om jeg da er klar for større oppgaver, sier Isaksen.

Han sier til lokalavisen at han vurderer om han skal stille som stortingskandidat for Telemark Høyre foran stortingsvalget i 2021. Han har også vært inne på tanken om å bli leder i Høyre når Erna Solberg en dag går av.

– Erna sitter så lenge hun vil. Og selv om vi ikke skulle få flertall ved valget i 2021, så kan hun fortsette som partileder. Hun er mer populær enn partiet. Men jeg tenker over det å kunne bekle vervet når jeg nå er i tenkeboksen, sier Isaksen.

Overfor NTB presiserer Isaksen at han foreløpig er usikker på hva han vil gjøre.

– Det er ikke slik at jeg varsler mitt kandidatur til ledervervet i Høyre. Akkurat nå vurderer jeg også om jeg i det hele tatt skal fortsette i politikken, sier Isaksen.

For drøye to uker siden fikk Isaksen ny jobb, da han gikk fra å være næringsminister til å bli arbeids- og sosialminister. Han sier til Telemarksavisa at han gjerne ville fortsette som næringsminister.

– Det var jo ikke sånn at jeg ringte Erna Solberg og ba om å få bytte departement. Men Næringsdepartementet ble forhandlet bort da regjeringen skulle gjøre endringer etter at Fremskrittspartiet gikk ut. Jeg skulle gjerne fortsatt i Næringsdepartementet. Men det er også alltid spennende å starte på et nytt felt, sier Isaksen til Telemarksavisa.

