Industribygg i Andebu overtent

innenriks

Ved 22-tiden mandag kveld, vel to timer etter at brannvesenet rykket ut, opplyser politiet at det ikke lenger er spredningsfare, og sikkerhetssonen på 300 meter fra bygget er opphevet.

Det er et bygg tilknyttet Vestfold Plastindustri AS som brenner.

– Det er et industribygg hvor det lages plastplater og glassfiber, og i bygget er det som er av farlige stoffer og gasser, sier vaktleder Tom Berger ved Sørøst 110-sentral til NTB.

Bilder fra stedet viser tykk røyk som velter opp fra industribygget. Beboerne i området ble oppfordret til å lukke dører og vinder på grunn av røyken, som politiet beskriver som «svært giftig».

Hallen som brenner, er på cirka 1.000 kvadratmeter, opplyser administrerende direktør Jens Morten Johannesen i Vestfold Plastindustri til NRK.

Smell

Eksplosjonsfare, farlig røyk og gass har gjort brannen utfordrende å slokke. Brannvesenet opplyser til kanalen at brannen trolig vil fortsette gjennom natta.

– Vi hørte det smalt mange ganger i bakgrunnen fra innringer. Det gjør det utfordrende. Vi kan ikke gå helt nære grunnet eksplosjonsfare, sa vaktlederen tidligere mandag kveld.

Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, men politiet har kontroll på omstendighetene rundt, sa operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB ved 21-tiden.

Ti ansatte evakuert

Ti ansatte er evakuert i forbindelse med brannen, og naboer ble også evakuert. Det er ikke meldt om skadde.

– Ut ifra vindretningen har vi hatt litt flaks, i og med at vinden går unna Håskenveien og gårder på oversiden av plasthallen. Men naboer er kontaktet, og noen blir evakuert, sa vaktleder Berger.

Brannvesenet fikk melding om brannen rundt klokka 20 mandag kveld. Fylkesvei 3172 Håskenveien ble stengt forbi brannstedet.

(©NTB)