Uvær ga trafikktrøbbel over Dovrefjell

Vegtrafikksentralen meldte at den var stengt like før klokka 12 søndag. Like før klokka 14 ble det fra samme hold meldt at veien var gjenåpnet, men at den kan bli stengt på kort varsel.

Også fylkesvei 27 Venabygdsfjellet i Innlandet ble stengt på grunn av uvær. Dessuten ble ferja mellom Moss og Horten innstilt søndag formiddag.

Det er de siste av en rekke meldinger fra Trafikksentralen om stengte veier i Sør-Norge og innstilt ferjetrafikk.

– I dag vil man merke vindkastene mange steder Østafjells. Vi har sendt ut gult farevarsel, og de kraftigste vindkastene vil komme opp i 20–25 m/s, meldte Meteorologisk institutt på Twitter søndag morgen.

