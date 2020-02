Tidligere lærer må i fengsel for overgrep mot gutt

innenriks

Overgrepene mannen nå er dømt for, skjedde ifølge dommen over en periode på om lag halvannet år fra årsskiftet 2013/2014, mens han var barnevakt for gutten.

I mai i fjor ble mannen dømt til åtte måneders fengsel for beføling av to av sine elever. De to elevene var begge under ti år gamle. Denne dommen har mannen sonet ferdig.

Den tidligere overgrepsdømte læreren erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot ham startet i Senja tingrett i slutten av januar.

I den nye dommen kommer det fram at den tiltalte har vært inne til avhør, men har nektet å forklare seg til politiet. Han avga derfor forklaring for første gang i tingretten. I forklaringen benektet mannen overgrep og antydet at den fornærmede gutten kunne ha et økonomisk motiv for påstandene om seksuelle overgrep. Den tiltalte ble ikke trodd. «Etter bevisføringen finner retten helt å kunne utelukke at fornærmedes forklaring skyldes et ønske om oppreisningserstatning», heter det i dommen.

Mannen er i tillegg til den ubetingede dommen dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisningserstatning til gutten. Dommen var enstemmig.

Fengselsstraffen er 15 måneder kortere enn påstanden fra aktor, statsadvokat Kirsti Jullum Jensen. Den tiltaltes forsvarer, advokat Oddvar Villy Eriksen, opplyser til NTB at dommen likevel blir anket.

