NorSIS: Kraftig økning i digitale trusler mot Norge

innenriks

Hele en av fire norske virksomheter tror de er nærmest immune mot dataangrep, og den jevne innbygger gjør langt fra nok for å beskytte seg nok mot trusselen om digitale angrep. Samtidig øker risikoen for digitale angrep mot nettopp disse to gruppene.

Det er noen av konklusjonene fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) i trusselrapporten «Trusler og trender 2019–2020». Rapporten ble overlevert justisminister Monica Mæland (H) tirsdag ettermiddag.

78 prosent flere angrep

Såkalte verdikjedeangrep via leverandører, IoT-enheter eller ikke-godkjente programmer er en av de største truslene mot norske små og mellomstore virksomheter akkurat nå, for eksempel mindre bedrifter i kommunene. Slike har vi 500.000 av i Norge. I stedet for å rette et direkte angrep mot hovedmålet, som kan være en større virksomhet med god IT-sikkerhet, velger proffe kriminelle å angripe det svakeste leddet i kjeden, gjerne en mindre virksomhet som har den store enheten som kunde eller leverandør, og som har tilgang til deler av dennes IT-infrastruktur.

– I Europa har denne type angrep økt med hele 78 prosent innenfor flere sektorer. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge, sier administrerende direktør i NorSIS, Peggy Heie i en epost til NTB.

Heie påpeker at man har ansvar for å ikke bare beskytte seg selv, men også hele verdikjeden man er en del av. Om ens egen tilkortkommenhet på IT-sikkerhet rammer andre, vil det i neste runde kunne gi et omdømmetap, som i verste fall kan knekke mindre virksomheter, advarer NorSIS.

Fryktparadoks

NorSIS reagerer på norsk kunnskapsløshet. Samtidig som svært mange innrømmer frykt for at noen skal hacke kontoen vår eller angripe oss digitalt, er det mange som syns det virker vanskelig å beskytte seg og lar være å bruke noe så enkelt som en totrinns passordbeskyttelse. Kun 37 prosent gjør det.

Samtidig innrømmer 36 prosent at de har avstått fra å bruke en nettjeneste på grunn av kjennskap til trusler og hacking. NorSIS mener det er paradoks.

– Vårt inntrykk er at det har spredd seg en holdning om at det er vanskelig, nærmest en heldagsjobb, å sikre seg tilstrekkelig mot stadig nye trusler. Slik er det heldigvis ikke.

(©NTB)