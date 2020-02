Kvinne tiltalt for å ha diktet opp rasistiske angrep

innenriks

Tiltalen beskriver flere hendelser i perioden fra februar til desember 2018.

Hun tagget blant annet «jævla svarting», «vi vil ikke ha deg her!» og «du skal dø islamist» på sitt eget vindu, ifølge tiltalen. Hun skal også ha tegnet et hakekors.

Hun er også tiltalt for å ha satt fyr på et avispapir og en flaske med brennbart innhold utenfor vinduet sitt. Hun ringte selv til politiet for å melde ifra.

Kvinnen skal videre ha beskyldt en annen kvinne for å ha begått enkelte av handlingene. Saken skal opp i Oslo tingrett 11. mai.

