Solberg og Støre i duell om svart økonomi

De to møttes på Oslo Kongressenter, der Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag tirsdag arrangerte sin årlige konferanse om svart økonomi.

– Jeg håper også vi får til en samtale om temaet, sa statsminister Erna Solberg (H) avvæpnende og understreket at arbeidslivskriminalitet er et område der partiene er enige om mye.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk derimot i angrep.

– Jeg mener vi ikke gjør nok. Jeg mener situasjonsforståelsen ikke er alvorlig nok, sa opposisjonslederen, som blant annet etterlyste mer penger til tilsynsorganene.

– Det er kanskje viljen til å se hva vi gjør, som det skorter litt mer på, skjøt Solberg tilbake.

Etter at Frp gikk ut av regjeringen, har den borgerlige blokken gått fram på gallupen. Det er positivt, mener Solberg, som likevel legger til at hun gjerne skulle sett bedre tall for Høyre.

Støre gjør det for sin del klart at han ikke har tenkt å ligge på latsiden i duellene framover mot valget i 2021.

– Jeg legger til grunn at alle norske valg er jevne, sier Støre til NTB.

