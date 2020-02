Sandefjord-drapssiktet fikk ikke prøveløslatelse

innenriks

45-åringen ble søndag siktet for å ha drept Thea Halvorsen Braavold (31) i Sandefjord. Samtidig er det bare halvannet år siden han slapp ut fra fengselet etter å ha sonet en drapsdom.

Ifølge TV 2 mente Kriminalomsorgen at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å gi 45-åringen prøveløslatelse fra den dommen, noe som førte til at han måtte sone helt til siste dag. Dette skjer kun for 10 prosent av drapsdømte i Norge.

I en epost til kanalen skriver regiondirektør i Region Sør, Rita Kilvær, at Kriminalomsorgen prøvde ut flere av de tradisjonelle tiltakene for å venne 45-åringen til livet på utsiden.

– Men her har domfelte brutt vilkår som for eksempel opphold på permisjonsadresse, unnlatt å møte tilbake i rett tid, begått nye straffbare handlinger eller ruset seg, sier hun.

Tillitsbruddene var så alvorlige at Kriminalomsorgen mente det ikke var trygt å prøveløslate mannen.

– Overfor denne domfelte ble det forsøkt en rekke progresjonstiltak som viste seg å være ikke sikkerhetsmessig forsvarlig, og domfelte sonet derfor sin straff i fengsel helt fram til endt tid, sier hun videre.

VG skriver at det kun gikk noen uker etter at mannen til slutt ble løslatt, før han var mistenkt for åtte nye forhold.

I februar i fjor ble mannen dømt for de nevnte forholdene, ifølge avisa.

(©NTB)