Ny stor vannlekkasje på Sagene i Oslo

Oslo brann- og redningsetat er på vei til Sandefjordgata med mange brannbiler. Situasjonen er fortsatt helt i startfasen.

Vannlekkasjen er litt mindre enn den som var i Stavangergata i går, men det er fortsatt mye vann, ifølge vaktkommandør Ola Klakegg ved 110-sentralen. De to gatene ligger rett ved hverandre.

Nærmeste hovedfartsåre er Uelands gate.

– Det kan bli aktuelt å stenge Uelands gate. Det kommer an på hvor fort vi rekker å stenge av vannet, sier Klakegg.

Vann- og avløpsetaten er på stedet. De forsøker nå å lede bort vannet til et sted der det vil skape mindre problemer.

Oslo-politiet skriver på Twitter at vannlekkasjen har skjedd i Kongsvingergata, rett over Sandefjordgata, men at det renner nedover mot Sagene.

