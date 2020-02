Berg-Hansen og Egencia vant anbud om reiseavtale for offentlig ansatte

innenriks

Berg-Hansen leverte det dyreste tilbudet for anbudet på reisebyrå for offentlig tilsatte, men ble likevel utpekt som den beste tilbyderen, skriver Khrono.

Pris var nemlig ikke like høyt prioritert for å vinne anbudet som tidligere. For første gang var funksjoner for bestilling av tog et klart krav for å bli tildelt kontrakten.

Berg-Hansen har i motsetning til sine konkurrenter integrert bestillingsfunksjonalitet for tog i sin portal og app. I tillegg vil brukerne ved bestilling av fly bli oppfordret til å velge tog der det er mulig. Berg-Hansen kan dermed få opp til 70 prosent av oppdragene i staten.

I tillegg til Berg-Hansen vil også Egencia fortsette som tilbyder for reiser i staten. G Travel som i dag har avtale med staten, får ikke fortsette.

Rundt 40 prosent av reisene i staten skjer med fly, men undersøkelser viser at offentlig ansatte ville valgt mer miljøvennlige alternativ dersom det var tilgjengelige alternativer. Statsansatte reiser for rundt 2,4 milliarder kroner i året.

(©NTB)