TV 2: Frp og regjeringen enige om forbedret pelsdyrerstatning

Avtalen skal godkjennes på et ekstraordinært gruppemøte i Fremskrittspartiet på tirsdag, opplyser en kilde til kanalen.

Blant annet skal kompensasjonen for rev være betydelig høyere nå enn i forslaget til erstatning, etter det TV 2 erfarer.

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen opplyste til NTB søndag kveld at de i helgen har vært i dialog med landbruksdepartementet om «å forsøke å gjøre kompensasjonsordningen bedre».

Både Ap og Sp mener at regjeringens kompensasjon til bøndene er for dårlig, og partiene ville ha Frp med på laget for å forsøke å presse regjeringen til å forbedre ordningen.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) sa til NTB søndag at de ikke har fått svar fra Frp, og at de frykter at det ender med kun kosmetiske endringer.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

