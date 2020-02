Snøskredfaren oppjusteres for en rekke fylker

innenriks

På Sunnmøre, i Romsdal og i Trollheimen er snøskredfaren nå regnet som betydelig, men faren oppjusteres til stor, eller rødt nivå, fra og med onsdag.

De neste dagene ventes det omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind, ifølge Varsom.no.

Det er også ventet stor snøskredfare i Indre Fjordane.

I blant annet Vest-Finnmark, Nord-Troms, og Tromsø er det ventet betydelig snøskredfare de neste dagene.

Sludd og snø er på vei mot Agder, Rogaland og Sunnhordland. Det kan gi vanskelige kjøreforhold, varsler meteorologene, som har sendt ut gult farevarsel fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen.

I Nord-Norge er snøbyger på vei i full fart. I Nordland treffer et polart lavtrykk kysten tirsdag formiddag, som betyr tette snøbyger og opp mot liten storm. Også her er det varslet betydelig snøskredfare, blant annet for Lofoten og Vesterålen, Salten og Svartisen.

I Trøndelag er det sendt ut gult farevarsel for onsdag på grunn av mye snø. Sør for Namdalen kan det lokalt komme opp mot 30 centimeter snø.

I Voss, Hallingdal, Hardanger og Heiane er det også varslet betydelig snøskredfare.

(©NTB)