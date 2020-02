Oljegigantene snublet på Oslo Børs – oljeprisen stuper

innenriks

Ved 18-tiden mandag kveld lå prisen for et fat nordsjøolje på under 54,7 dollar fatet – for første gang på ett år, ifølge AFP.

Det er en nedgang på over 3,5 prosent.

Dette skapte trøbbel for oljemastodontene, og nesten samtlige endte med en nedgang da børsen stengte. Equinor havnet øverst i omsetningstoppen, men gikk ned 0,2 prosent. På annenplass over de mest omsatte aksjene havnet DNB, en aksje som økte med 1 prosent i verdi.

Like bak lå Telenor og Mowi, som begge gikk ned med henholdsvis 1,5, og 0,4 prosent. Yara startet uka med en oppgang på 0,3 prosent.

Dagens soleklare vinner ble teknologiselskapet Asetek, som steg med hele 32 prosent. På fredag kunngjorde selskapet at deres løsninger for flytende kjølevæske er blitt valgt av Global Server OEM, ifølge Finansavisen.

Dagens taper ble tankrederiet Frontline, som falt med 4,8 prosent. Ellers falt både Aker (-0,4), Subsea (-0,8) og TGS (-0,9).

På de toneangivende børsene i Europa ble det en god dag. Londons FTSE 100 gikk opp 0,6 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt begge steg med 0,5 prosent.

