– Dersom du ikke kan returnere innen visumet utløper på grunn av at flyet ditt er kansellert, må du søke om en forlengelse, heter det i en melding fra UDI fredag.

De som har besøksvisum som gjelder for mindre enn 90 dager, bes kontakte politiet og søke om forlengelse så snart som mulig.

Et besøksvisum ikke kan forlenges ut over 90 dager, og de som nærmer seg et opphold på denne lengden i Schengen-området, må søke om tillatelse for å være her lovlig. Det gjøres i form av en epost til UDI.

