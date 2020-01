Strømprisen i Norge har ikke vært lavere siden 2007

innenriks

Strømprisen for Oslo ble i januar beregnet til 24 øre per kilowattime (kWh) uten moms og påslag. Til sammenligning var snittprisen i Oslo for årets første måned i fjor over dobbelt så høy, 55 øre per kWh.

Også resten av landet hadde lave gjennomsnittlige strømpriser i januar. Kristiansand og Bergen endte på 24 øre per kWh, mens Molde, Trondheim og Tromsø endte på 23 øre per kWh.

– Vi beregner strømprisene for hver time hver dag, og strømprisene reflekterer situasjonen i markedet, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

