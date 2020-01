Klimaåret 2019 gjenspeiles i nye mattrender i Norge

innenriks

Torsdag lanserte Orkla flere nye produkter som er nye av året, blant annet en rekke sjokolade- og potetgull-varianter. Blant lanseringene var også den nye vegetarserien Naturli', som er en rekke plantebaserte alternativer til kjøtt.

– Det er avgjørende at vi legger til rette for at folk kan prøve en endring i kjøttinntaket. Det er vårt ansvar å komme med gode produkter som gjør det enkelt for folk å bytte, sier markedssjef Hedvig R. Gjerde i Orkla Foods Norge til NTB.

Seks av ti nordmenn er villige til å spise mindre kjøtt som klimatiltak, ifølge en fersk undersøkelse fra Kantar. 2019 ble omtalt som det store klimaåret, og timingen av Orklas lansering er derfor ikke tilfeldig, sier Gjerde.

– Vi kommer til å være med på å videreutvikle dette markedet fremover. Det var mye prat i 2019, og vi tror at 2020 blir handlingens år, sier hun.

Ikke flere vegetarianere

Selv om stadig flere er villige til å bytte ut kjøtt med alternative produkter, er det likevel ingen økning i andelen vegetarianere i befolkningen. Den har ligget stabilt på 3 prosent i mange år.

Folks ønske om å redusere kjøttinntaket baserer seg som oftest på et ønske om mer grønnsaker og ikke nødvendigvis kjøtterstatningsprodukter, ifølge forsker Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met.

– Mange ønsker seg mer råvarebasert mat, og jeg er litt usikker på om slike etterligninger av kjøtt blir så stor suksess. Det er opplagt at forbrukerne ønsker å redusere kjøttinntaket, men ferdigmat har jevnt over lav status, sier hun til NTB.

Bugge sier at det er flest kvinner og folk fra Oslo-området som sier at de ønsker å redusere kjøttinntaket. Det gjelder også flere unge enn eldre.

Klimaåret preger matvanene

Klimaåret 2019 har definitivt satt sitt preg på norske matvaner, ifølge matforsker Sissel Beate Rønning ved matforskningsinstituttet Nofima.

– Særlig trenden med å spise plantebaserte kjøtterstattere har blitt tydelig det siste året. Disse produktene har nå blitt tilgjengelig i restauranter og dagligvarebutikker, og vi ser økende interesse for dette, sier Rønning til NTB.

– Her på Nofima merker vi godt at folk er opptatt av klima, bærekraft, matproduksjon, mat og helse, og det er økt bevissthet rundt dette, sier hun.

Rønning mener at smak og pris er essensielt for at kjøtterstattere skal slå an blant folk.

– Det er viktig at produktene smaker godt og er prisgunstige, i tillegg til klimavennlige. Det er nemlig det som styrer kjøperne i det lange løp, sier hun.

