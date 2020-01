Frp varsler at de vil felle regjeringens rovdyrpolitikk

innenriks

Partiets næringspolitiske talsperson, Morten Ørsal Johansen, er uenig i klima- og miljøminister Sveinung Rotevatns (V) utspill tirsdag om at norsk rovdyrpolitikk er en suksess.

Til tross for seks år i regjering sier Ørsal Johansen at det ikke er tvil om at partiet har vært misfornøyd med rovdyrforliket, som han mener regjeringen har fulgt dårlig opp.

– Dette var et av områdene der vi slet med gjennomslag. Nå skal vi prøve igjen, sier han til avisa.

Fremskrittspartiets linje er ikke helt bestemt ennå, men de ønsker å senke terskelen for å skyte bjørn som skader beitedyr, krympe bestandsmålet for bjørn, revurdere inndelingen av sonene prioritert til rovdyr og et nytt rovdyrforlik.

Senere torsdag fremmer Senterpartiet en rekke forslag i Stortinget, blant annet to forslag som som samsvarer med Frps bjørneforslag. I sine forslag ber Senterpartiet regjeringen gjøre det enklere å ta ut bjørn som skader husdyr og redusere bestandsmålet for ynglinger av bjørn.

(©NTB)