71-åring slipper å sone for å ha skrevet «korrupte kakerlakk» om somalisk kvinne

innenriks

I Gulating lagmannsrett ble kvinnen dømt til 14 dager ubetinget fengsel.

– Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for, skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

Det var i kommentarfeltet på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» at bergenskvinnen høsten 2017 skrev kommentaren om den somaliske samfunnsdebattanten. Den lød: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk.»

