Nordea spår investeringsfall, men økt kjøpekraft til norske forbrukere

innenriks

Etter en vekst i oljesektoren på hele 14 prosent i 2019 ser analytikerne for seg en mer moderat vekst på 3 prosent i år, og neste år tror de at investeringene vil falle med omtrent 5 prosent. Årsaken er at de store investeringsprosjektene på norsk sokkel ferdigstilles.

– Norsk industriproduksjon følger typisk investeringsbildet i oljesektoren og vil derfor også dabbe av. Det vil dempe veksten i norsk økonomi, skriver Nordea Markets i sin prognose.

Men i resten av næringslivet på fastlandet er investeringsbildet bedre, særlig i tjenestesektoren, ifølge analytikerne.

Selv om veksten avtar, tegner de ikke noe krisescenario for norsk økonomi. Årsaken er at norske forbrukere vil bidra til å holde veksten oppe som følge av gode lønnsoppgjør og lav arbeidsledighet. Samtidig spår Nordea at Norges Bank ikke vil heve renta flere ganger i tiden framover.

