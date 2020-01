Gjenopptakelseskommisjonen vil oppnevne en ny sakkyndig i Baneheia-saken

innenriks

Kommisjonen tar sikte på at oppnevningen kan skje i første halvdel av februar, og at det kan foreligge en sakkyndig rapport i løpet av april, opplyser de i en pressemelding.

Kommisjonen foreslår å oppnevne en rettsgenetiker ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i København som sakkyndig. Rettsgenetikeren skal gjøre en ny vurdering knyttet til det såkalte DNA-beviset i saken.

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har tidligere pekt på to hovedfunn som han mener er bevis på at hans klient er uskyldig, og som gjør at kommisjonen må gå med på at saken skal behandles på nytt. Det ene er at vurderinger som er gjennomført av en norsk og en britisk DNA-ekspert, ifølge Sjødin viser at DNA-funn som er gjort på åstedet, ikke kan brukes som bevis.

Forslaget til valg av sakkyndig og mandat er sendt til Viggo Kristiansens forsvarer, påtalemyndigheten og bistandsadvokatene for uttalelse, opplyser kommisjonen.

Kristiansens begjæring om gjenåpning av Baneheia-saken er fortsatt under behandling i kommisjonen. Det er sjette gang kommisjonen vurderer om Baneheia-saken skal behandles på nytt i retten.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Dommen hadde ti års minstetid.

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig.