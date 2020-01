Listhaug skal fronte Frps gjennomslag

innenriks

Siv Jensen blir ny parlamentarisk leder for Frps stortingsgruppe, mens «sluggeren» Sylvi Listhaug går inn i den viktige posisjonen som finanspolitisk talsperson. Det ble klart på et gruppemøte tirsdag morgen

Listhaug får dermed den viktige jobben med å fronte partiets finanspolitikk og forhandle om blant annet statsbudsjettet med regjeringen. Ved å sette Listhaug inn i rollen som finanspolitisk talsperson, ønsker Frp trolig å sende et tydelig signal om krav om gjennomslag i budsjettet.

– Tydelige gjennomslag

– Vi kommer til å kreve tydelige gjennomslag for Fremskrittspartiet, det skal det ikke være noen tvil om, sier Listhaug, som særlig trekker fram bedre vilkår for bilistene.

– Vi må sørge for at de har så gode rammevilkår som mulig. Uten bilen stopper Norge, sier Listhaug til NTB. Hun varsler også at skatte- og avgiftspolitikken er høyt prioritert.

Med seg i finansfraksjonen får Listhaug partiets tidligere finanstopp Sivert Bjørnstad og tidligere parlamentarisk leder Hans Andreas Limi.

Nye posisjoner

Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale blir ny talsperson for energi og miljø. Det blir dermed han som skal fronte partiets politikk når det gjelder omstridte saker som iskanten, som skal behandles i Stortinget denne våren.

Eks-justisminister Per-Willy Amundsen blir justispolitisk talsperson, mens Jon Helgheim skal fortsette å fronte Frps innvandringspolitikk.

Solveig Horne går inn i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Bård Hoksrud overtar som samferdselspolitisk talsperson, mens Åshild Bruun-Gundersen vil fortsette å fronte partiets helsepolitikk, sammen med tidligere olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Partiene legger kabal

Også i regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF er det ventet rokeringer i stortingsgruppene.

I Venstre knytter det seg stor spenning til om partiet får beholde plassen i Stortingets presidentskap etter at Abid Raja gikk inn i regjering.

Samtidig er nestleder og tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen tilbake på Stortinget. Dermed ligger det an til endringer i stortingsgruppa. Posisjonene skal fordeles på onsdagens gruppemøte.

Høyre har hentet inn tre nye statsråder fra Stortinget og får dermed tre nye varaer inn: Aase Simonsen overtar for den nye olje- og energiministeren Tina Bru, Guro Gimse overtar for Linda Hofstad Helleland, som er nyoppnevnt distrikts- og digitaliseringsminister, mens Anne Kristine Linnestad overtar for Henrik Asheim, som er blitt statsråd for forskning og høyere utdanning.

Spenning

Hvem som skal overta for Asheim som Høyres finanspolitiske talsperson i Stortinget, er blant spørsmålene det knytter seg spenning til.

Det er foreløpig uklart hvordan posisjonene i Høyres nye stortingsgruppe blir fordelt. Høyre skal ha gruppestyremøte tirsdag og ordinært gruppemøte onsdag.

I KrF rykker Torill Selsvold Nyborg inn på Stortinget som vara for Knut Arild Hareide. Det er foreløpig ikke besluttet når komitéfordeling skjer, får NTB opplyst.

