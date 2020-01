Politiet i Bergen stenger trampolinepark etter ulykke

innenriks

Gutten ble sendt til sykehus. Ulykken skjedde søndag ettermiddag på Flipzone på Åsane i Bergen. Han gjorde et triks på trampoline, men landet feil, opplyste politiet til Bergensavisen.

– Politiet skal undersøke rutinene i parken, om det er tekniske eller fysiske forhold på stedet som kan ha hatt noe å si for ulykken, og hvilke regler som presenteres for brukerne i trampolineparken, opplyser Vest politidistrikt mandag.

Flere barn skal ha vært vitne til den alvorlige ulykken.

– Både administrasjonen og de ansatte er sterkt berørt av ulykken og våre tanker går til gutten og hans familie. Sikkerheten for våre gjester er det viktigste for oss, og vi sjekker daglig utstyret vårt.

– Vi vil samarbeide fullt ut med politiet, slik at vi sammen med dem kan se om det finnes ting som kan gjøres for å redusere risikoen for at slike ulykker skjer igjen, sier daglig leder Jan Fredrik Hamre til BA mandag formiddag.

