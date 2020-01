Forsvarstopp: Russland varsler ikke øvelser

innenriks

Russerne har ikke krenket norsk territorium, verken på land, i luften eller til havs, sier generalløytnant og sjef i FOH, Rune Jakobsen. Han innrømmer likevel at det finnes problematiske faktorer, skriver Dagbladet.

– Russland varsler ikke øvelser, slik de etter internasjonale forplikter er pålagt. For å unngå varslingsplikten, lager de mange små øvelser, slik at de unngår de internasjonale forpliktelsene om varsling og invitasjon av internasjonale observatører, sier han.

Han understreker at forholdet mellom Den russiske Nordflåten og de norske styrkene i nord er profesjonelt og korrekt. De siste årene har de russiske styrkene også utviklet seg i nye retninger, ifølge Jakobsen.

– Vi ser også at russerne på forholdsvis kort tid har utviklet en militær mobilitet. I løpet av få år har de klart å skape et system hvor tropper og militært materiell flyttes raskt over store distanser, noe de ikke var i stand til for få år siden, sier han.

Jakobsen påpeker at russerne har en forståelig defensiv kapasitet, men også en offensiv kapasitet.

– Dagens virkelighet er at det er vanskelig å tolke russerne. Framtiden er uforutsigbar, sier generalløytnanten.

(©NTB)