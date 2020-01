Både Høyre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag

innenriks

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe bestående av representanter fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet la mandag fram forslaget hvor de går inn for å kutte gebyrene på krav under 500 kroner. Disse kravene omfatter mer enn hvert tredje inkassokrav.

Ifølge arbeidsgruppen kan forslaget spare forbrukerne for nærmere 2 milliarder kroner. Dersom forslaget vedtas, kan det føre til at flere inkassoselskaper må slås sammen eller avvikles.

Dagens Næringsliv omtalte forslaget søndag.

Høyre og Frp positive

Ingunn Foss i Høyre er glad for det nye forslaget.

– Det kan være mange grunner til at folk ikke betaler i tide, men da må konsekvensene være i tråd med forglemmelsen. Jeg tror mange har opplevd gebyrene som veldig urettferdige, og jeg er glad for at utvalget foreslår det Høyre lenge har ment, sier Foss til NTB.

Også justispolitisk talsperson Solveig Horne i Frp er positiv til forslaget. Hun mener det er på høy tid med en oppdatering og kaller dagens ordning å «skyte spurv med kanoner».

– Det er i de store innkrevingssummene de fleste inkassoselskapene tjener mest penger, og i dette sjiktet er endringene mindre, sier Horne til NTB.

Kutter gebyrer

Arbeidsgruppen foreslår også blant annet at det kun skal være lov med fire purringer og et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag. For et krav som betales etter den første betalingsoppfordringen, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag. Det er en reduksjon på 80 prosent.

– Vi skal se nøye på utvalgets forslag til ny lov og sette i gang arbeidet slik at vi får endringer så raskt som mulig, sier Foss.

(©NTB)