Treåring til sykehus etter brann i bolig i Moss

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 00.56.

– Mor ringte AMK, som sa at det brant på stedet og at hun ikke kom til barnet på grunn av brannen. Politiet var på stedet etter fire minutter, og de fikk tatt seg opp i andre etasje via en stige, de knuste et vindu, og de fikk dratt barnet ut. Det brant i rommet barnet var i, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

Aas sier at jenta var ved bevissthet da det ble hentet ut av boligen. Utover det er tilstanden til jenta ukjent.

– Politibetjenten som hentet ut jenta måtte også få behandling for røykskader. Han har angivelig berget et liv, sier Aas.

Jentas mor, som er i 20-årene, og søstera, som er under ett år gammel, er også innlagt på sykehuset etter å ha blitt eksponert for røyk.

Brannen er slukket, og det var ikke fare for at den kunne spre seg. Aas opplyser at det har vært mye røyk i boligen, og boligen har brannskader.

(©NTB)