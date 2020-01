Godstog har kjørt seg fast – Nordlandsbanen stengt

innenriks

Godstoget kjørte seg fast mellom Bolna og Lønsdal natt til søndag. Bane Nor har søndag sendt et hjelpelokomotiv og en kjempestor snøfreser opp til toget i et forsøk på å få det løs.

– Vi har ikke fått det til. Toget har også hatt noen tekniske problemer, men vi vet ikke hva det er. For å unngå avsporing blir vi nødt til å ta ned godstoget i flere deler, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor rundt klokka 12.

Han vil ikke gi noe anslag for når banen åpner igjen.

– Vi oppdaterer når det er i orden, sier han.

(©NTB)