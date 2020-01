Distriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang

innenriks

– Jeg er ikke så opptatt av hva Vedum mener. Jeg er opptatt av hva folk der ute mener, sier Linda Hofstad Helleland til NTB.

Den nyslåtte distrikt- og digitaliseringsministeren har nettopp fått høre at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum tror at Hellelands jobb blir «å reise rundt og forklare hvorfor sentralisering er bra».

– Jeg er opptatt av at folk skal ha det bra og leve gode liv. Hvis de er på sykehjem, da må vi ha gode sykepleiere og gode hjelpepleiere som jobber der. Jeg er ikke så opptatt av strukturer og systemer. Jeg er mer opptatt av at vi skal gi folk muligheten til å leve gode liv, svarer Helleland, som begynte i sin nye jobb fredag.

– Distriktspolitikk handler om mennesker mer enn strukturer, slår hun fast.

– Flinke med talemåter

Vedum frykter på sin side at «distriktsminister» bare er en tom tittel.

– Både i livet og politikken er det ikke talemåtene som er viktigst, men handlingene. Høyre har vært flinke med talemåtene. De kalte tidenes sentralisering av politiet for en nærpolitireform. Regionreformen kalte de for en demokratireform, når de tvangssammenslo og lagde fylker som ingen vil ha, sier han til NTB.

Senterparti-lederen skjønner ikke helt hva distriktsministeren egentlig skal jobbe med.

– Erna Solberg har hatt en del statsråder som ikke har hatt direkte ansvarsområder. Mye av distriktspolitikken bestemmes av landbruksministeren, fiskeriministeren, samferdselsministeren og andre departementer, og gjennom skatte- og avgiftspolitikken, sier han.

«Distriktsombudskvinne»

Akkurat det siste er også Helleland enig i:

– Hvis vi skulle ha sett på de ulike porteføljene til departementene, så skulle man nesten ha samlet alt under distriktsministeren. Det meste berører jo det som foregår ute i kommunene og regionene våre, sier hun.

I stedet skisserer Helleland at hun kommer til å være en distriktsforkjemper og «distriktsombudskvinne» innad i regjeringen.

– Jeg kommer til å jobbe tett med mange statsråder og mange departementer, sier hun.

– Hvilke virkemidler får du i denne statsrådsposisjonen?



– Noe av det som er veldig viktig, er nettopp det som går på digitalisering. Skal du kunne bo ute på bygda, må du ha tjenester som er tilgjengelige, og som er lette å ta i bruk.

– Sterkt signal

Statsråden mener Vedum må se litt mer optimistisk på det regjeringen nå gjør.

– Dette er et sterkt signal om at vi ønsker å løfte oppmerksomheten om det som foregår i distriktene, men også på utfordringene. For eksempel mangel på kompetanse.

Helleland vil blant annet jobbe for at folk med høy kompetanse i større grad ønsker å flytte ut i landet, og ikke bare være i storbyene.

– Hvordan skal vi bidra til at flere flytter hjem igjen, og klarer å fylle jobbene? Når vi har bedrifter som er i voldsom vekst, men som sårt trenger ansatte.

(©NTB)