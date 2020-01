VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken

innenriks

Ifølge VGs opplysninger skal Hagen-ekteparet ha hatt en reservenøkkel til huset i garasjen, og Tom Hagen skal ha forklart politiet at denne nøkkelen var borte etter at kona Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018.

Ifølge avisa var det ikke noen tegn til at inngangsdøra var brutt opp da Hagen forsvant. Politiet bekrefter at de kjenner til at det skal ha blitt oppbevart nøkler utendørs.

– Vi har ikke uttalt oss om våre vurderinger av om dette er interessant for etterforskningen eller ikke, sier politiinspektør Tommy Brøske.

