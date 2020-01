Solberg: Hauglies avgang er ikke en innrømmelse av skyld

innenriks

– Arbeiderpartiet tar feil. Jeg har sagt tydelig at vi kommer til å ta ansvar for de feilene vi har gjort, sa Solberg på fredagens pressekonferanse.

Hauglie går av som arbeids- og sosialminister og blir erstattet av Torbjørn Røe Isaksen (H).

SVs Freddy André Øvstegård mener statsministeren ikke kan løpe fra ansvaret for Nav-skandalen ved å bytte ut Hauglie. Øvstegård varsler at SV vurderer å fremme et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit.

– Hun har stått stødig gjennom Nav-saken, som er en sak hvor det har sviktet i mange ledd i det offentlige Norge. Vi skal fortsette med dette viktige arbeidet med å finne ut hvorfor og hva som har skjedd og hvordan det kunne skje, sa Solberg.

– Vi skal rette opp overfor dem som er rammet, sa hun.

