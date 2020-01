Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset

innenriks

De to kinesiske turistene oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Gardermoen og Kirkenes. Det var i Wuhan coronaviruset først ble oppdaget i begynnelsen av januar.

Fredag kveld er det bekreftet at de to ikke er bærere av coronaviruset, skriver Yle.

Outi Liisanantti, kommuneoverlege i Enare, sier til statskanalen at hun er lettet over at de to ikke har det mye omtalte viruset. De er trolig smittet av en vanlig luftveisinfeksjon, og ikke influensa.

