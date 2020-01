Riksadvokatens avgjørelse i Bertheussen-saken er klar

innenriks

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere avgjørelsen overfor NTB og viser til at eventuelle kommentarer må komme fra Det nasjonale statsadvokatembetet.

Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun ble 14. mars i fjor siktet av PST for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo.

Torsdag 28. mars endret PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker som hadde funnet sted ved parets bolig, bortsett fra den hun allerede var siktet for. Wara trakk seg samme dag seg som justisminister.

Sakene inkluderer branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus i januar, funn av en mistenkelig gjenstand bundet fast i bilen utenfor huset i februar og funn av et truende brev i mars i fjor.

I tillegg ble det i desember 2018 tegnet hakekors og skrevet ordet «rasisit» på huset og bilen til Wara.

Bertheussen erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Hennes forsvarer, advokat John Christian Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier og at han regner med at den blir henlagt.

