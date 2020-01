Krekars advokat ber om utsettelse til ny justisminister er på plass

innenriks

Ifølge NRK finnes det en teoretisk mulighet for at avgjørelsen om utlevering kan komme før en ny justisminister er på plass – selv om statsminister Erna Solberg (H) har satt som mål at regjeringskabalen uten Frp skal være klar innen slutten av januar.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har arbeidet med en klage på habiliteten til avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Bakgrunnen er at advokaten mener at Frps statsråder er inhabile i saken ettersom partiet har en politisk ambisjon om å sende Krekar ut av landet.

– En seier til mulla Krekar

– Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen, og det gjorde de uten at de har klart å oppfylle sitt valgløfte om å bli kvitt mulla Krekar. Så det er i hvert fall en seier til mulla Krekar, sier Meling til NRK.

Høyesterett forkastet tidligere denne måneden anken fra mulla Krekar i utleveringssaken. Nå er det i første omgang opp til Justisdepartementet å bestemme om Krekar kan utleveres til Italia.

Hvis vedtaket påklages, er det Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering.

Nye runder

Dersom departementet kommer til at han skal utvises, varsler Brynjar Meling nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker. I tillegg vil han anke den inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi er i gang med å ta saken til Strasbourg allerede nå. I en vanlig sak måtte vi muligens ha ventet til departementet hadde behandlet saken ferdig, sa Meling til NTB etter avgjørelsen i Høyesterett.

Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 15. juli i fjor pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker, blant annet om hvorvidt han kan utvises.

(©NTB)