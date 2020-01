56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen

innenriks

56-åringen ga en lang forklaring til politiet tirsdag ettermiddag og kveld.

– Han har erkjent straffskyld for de forhold siktelsen gjelder, opplyser advokat Einar Råen til NTB.

Politiet bekrefter i en pressemelding at mannen var i avhør tirsdag, men ønsker ikke å kommentere opplysningene om at han erkjenner straffskyld. De legger til at de ønsker å gjennomføre flere avhør med 56-åringen.

Ventet på soning

56-åringen er godt kjent av politiet fra tidligere av og har en rekke dommer bak seg. Han ventet på å sone en fem måneder lang dom da drapene skjedde for om lag en halvannen uke siden, skriver Bergensavisen.

I fjor høst ble han dømt til ett års fengsel, hvorav fem måneder var betinget, for handlinger han begikk i 2016 og 2017. Tiltalepunktene gjaldt blant annet oppbevaring av narkotika og ruskjøring med bil.

Den ene drepte kvinnens etterlatte er nå lettet over 56-åringens tilståelse, ifølge bistandsadvokaten.

– De etterlatte har mange spørsmål, men foreløpig få svar. De har full tillit til politiets omfattende etterforskning, og at den vil gi dem oppklaring, sier bistandsadvokat Ivar Blikra til Bergens Tidende.

Seks menn siktet

En 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann ble funnet drept under en presenning ved Osavatnet mandag 13. januar. Begge er kjent for politiet fra før.

Politiets teori er at de to ble drept et annet sted og fraktet til Osavatnet i bil. Ifølge flere medier hadde ofrene omfattende stikkskader. Politiet har uttalt at de drepte ikke var tilfeldige ofre.

Totalt er seks menn siktet i saken. Fem av dem er siktet for drap eller medvirkning til drap, hvorav 56-åringen er en av dem. Den sjette mannen er siktet for bevisforspillelse og ble løslatt i forrige uke.

Så sent som mandag denne uken ble en av de siktede – en mann i 20-årene – pågrepet. Retten avgjorde onsdag at han skal varetektsfengslet i fire uker, skriver Bergens Tidende.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge mannens forsvarer, advokat Kaj Wigum, var mistankegrunnlaget som ble presentert, særdeles tynt.

Drept på et hospits

Politiet tror at drapene skjedde på et hospits i Møllendalsveien 19 i Bergen, og at de drepte ble fraktet derfra til funnstedet.

Et vitne har sagt at han så to biler som kjørte sakte oppover en grusvei søndag 12. januar nær stedet der de døde ble funnet dagen etter. Politiet anser observasjonen som veldig interessant, ifølge NRK.

NRK har også snakket med en grunneier som så tre menn komme ut av en bil på eiendommen sin mandag, flere kilometer vest for funnstedet, og de hadde med seg en presenning. Grunneieren ba deretter de tre om å komme seg vekk fra eiendommen, noe de gjorde.