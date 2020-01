Solberg vil ha regjeringskabalen klar innen slutten av måneden

innenriks

Statsministeren fikk spørsmål om saken under et besøk på Gardermoen tirsdag.

– Jada, vi har hatt en drøfting (i dag med Ropstad og Grande, red.anm.) og så skal vi fortsette å snakke, vi skal ha mange møter de nærmeste dagene for å bli enige om akkurat hvordan vi håndterer dette, sier Solberg.

Kabalen må nå legges på nytt fordi Frp går ut av regjeringen. Dermed blir det flere møter framover med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det vi tar først, er selvfølgelig hvordan prosessen skal være den neste tiden, det viktigste for meg er at regjeringen skal på plass så raskt som mulig, det betyr at det ikke må gå utover denne måneden i hvert fall.