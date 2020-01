Ringeriksbanen blir forsinket – kanskje ikke ferdig før på 2030-tallet

innenriks

– Det er urealistisk at banen skal stå ferdig til 2028 som planlagt, sier Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16 i Bane Nor, til NRK tirsdag.

Klokkersveen sier det er urealistisk å gjennomføre byggingen av den 23 kilometer lange tunnelen mellom Sundvollen og Sandvika i løpet av de neste åtte årene.

Ubestemt tid

I mai ble reguleringsplanen for Ringeriksbanen levert til regjeringen, men i påvente av godkjenningen, blir hele prosjektet nå utsatt på ubestemt tid.

– Vi hadde basert oss på å få et vedtak rett etter sommerferien, sier Klokkersveen.

Årsaken til at reguleringsplanen fortsatt ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er ifølge NRK at regjeringen har bedt om innsparinger i prosjektet. I dag har fellesprosjektet en prislapp på rett under 34 milliarder kroner.

Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, sier det ikke er mer å spare på prosjektet.

Planen ble overlevert i mai i fjor, og det ble da gitt løfter om et vedtak i løpet av høsten 2019.

– Skal ikke bli forsinket

Fellesprosjektet innebærer at det både skal bli dobbeltsporet jernbane og firefelts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss.

Aps samferdselstalsmann Sverre Myrli har karakterisert den saksbehandlingstiden som «skandaløs» og stilte 7. januar et skriftlig spørsmål i Stortinget om når den statlige reguleringsplanen vil bli vedtatt. Kommunalminister Monica Mæland (H) svarte da at reguleringsplanen ikke skal forsinke prosjektet.

– Jeg har hele tiden vært opptatt av at Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling av den statlige reguleringsplanen ikke skal medføre forsinkelser i oppstart av prosjektet. Dette legger jeg fortsatt til grunn, svarte Mæland.

33,9 milliarder

Den nye banen skal gi en reisetid med tog mellom Hønefoss og Sandvika på 20 minutter. Togreisen mellom Oslo og Bergen blir samtidig redusert med nesten en time til 5 timer og 35 minutter.

Byggestart har de siste årene vært planlagt til 2021/2022, med åpning i 2028/2029.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, som også består av 16 kilometer ny E16 fra Sundvollen til Hønefoss, er per i dag beregnet til 33,9 milliarder kroner.

Ringeriksbanen er planlagt som en 40 kilometer dobbeltspors jernbane mellom Sandvika og Hønefoss. Tunnelen mellom Sandvika og Sundvollen skal etter planen bli 23,5 kilometer lang.

(©NTB)