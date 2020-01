Oslo Børs falt en halv prosent

innenriks

Equinor var som vanlig mest omsatt, og aksjen falt med 1,48 prosent. På omsetningslisten fulgte deretter Nel (+0,58 prosent), Mowi (-0,09), Norsk Hydro (-0,31) og Telenor (-0,66).

Like etter at børsen stengte, varslet hydrogenselskapet Nel at de vurderer en rettet emisjon på 89 millioner aksjer, melder E24. Tirsdagens kurs på 10,49 kroner verdsetter emisjonen til 936,6 millioner kroner.

Prisen på nordsjøolje falt ved 13-tiden tirsdag, men tok seg litt opp igjen senere på ettermiddagen. Da børsen stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for nær 65 dollar.

I Frankfurt falt DAX 30-indeksen med 0,01 prosent, mens CAC 40 i Paris var ned 0,67 prosent. I London falt FTSE 100-indeksen med 0,65 prosent.

I USA var Dow Jones-indeksen opp 0,17 prosent i 17-tiden, mens S&P 500 var opp 0,39 prosent.

I Asia falt Nikkei-indeksen i Tokyo med 0,91 prosent, mens Hongkong-børsen fant med 2,81 prosent. Børsfallet blir blant annet forklart med uro for et større utbrudd av coronavirus, som mer enn 200 mennesker har blitt syke av.

