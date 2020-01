Regjeringskonferanse uten Frp

innenriks

Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ankom Statsministerens kontor (SMK) kort tid etter at Frp-leder Siv Jensen hadde dratt. Jensen hadde et timelangt møte med statsminister Erna Solberg (H).

Overfor NTB bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at møtet mandag er en regjeringskonferanse.

På konferansen er også kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), høyere utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø (V), digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), helseminister Bent Høie (H) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Ingen Frp-statsråder er observert i tilknytning til møtet.

Det er fra før kjent at Frps landsstyremøte er innkalt til et ekstraordinært møte per telefon etter klokka 12.

