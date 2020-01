Frp går ut av regjeringen

innenriks

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Frp-lederen på en pressekonferanse mandag.

Det var hjemhentingen av en 29 år gammel terrorsiktet kvinne fra Syria som fikk partiet til å si takk for seg.

– Vi har hele tida vært villige til å hente hjem uskyldige barn. Men vi kompromisser ikke med folk som frivillig har sluttet seg til terrororganisasjoner, og som aktivt jobber for å rive ned hele verdigrunnlaget som Norge er bygget på. Det fikk begeret til å renne over, sa Jensen.

– Det er derfor samlet sett ikke lenger grunnlag for at Fremskrittspartiet fortsetter i regjering, fortsatte hun.

Vil ha Solberg

Jensen mener likevel at statsminister Erna Solberg (H) er den riktige til å styre landet. Selv vil hun fortsette å lede Fremskrittspartiet fra opposisjon.

Jensen sa under pressekonferansen at hun er stolt av politikken Frp har gjennomført i regjering de siste seks og et halvt årene. At det var utfordringer også i den første regjeringsperioden med Høyre, men at det var med regjeringsutvidelsen problemene for alvor begynte.

– Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa Jensen.

– Vi kunne stått i de negative sakene og noen grå kompromiss hvis vi hadde fått flere gode saker vi kunne være stolte av, påpekte hun.

Møtte Solberg

Kunngjøringen kom etter et ekstraordinært landsstyremøte i Frp mandag ettermiddag. Jensen møtte Solberg ved Statsministerens kontor tidligere på dagen.

Samtidig med møtet i Frps landsstyre, hvor flere av medlemmene deltok per telefon, holdt regjeringsmedlemmene i Høyre, Venstre og KrF et eget møte ved Statsministerens kontor.

Fremskrittspartiet gikk i regjering sammen med Høyre etter valget i 2013, da med Venstre og KrF som støttepartier. I 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og for ett år siden fulgte KrF etter. Dermed fikk landet en borgerlig flertallsregjering.

Frykter styrket ytterfløy

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han tror Frps exit kan føre til at ytre høyre får mer makt, heller enn mindre.

– Erna Solbergs regjering har kollapset etter bare ett år. Det borgerlige kaoset er komplett, og det er dårlig nytt for landet. Mer krangel og uforutsigbar styring vil ikke løse problemene for eksempel i helsevesenet og arbeidslivet, uttaler Støre i en epost til NTB.

Han understreker at de borgerlige partiene fortsatt har flertall på Stortinget, og mener de må ta ansvar for politikken som blir ført.

– Frp kan ikke frigjøre seg fra snart sju år med høyrepolitikk som har ført til at vanlige folk får mindre å rutte med mens de rike drar fra, sier Ap-lederen.

– En svekket regjering vil sitte på nåden til et forsmådd Frp. Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sier han.