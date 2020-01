Drapssiktet i Bergen varetektsfengslet i fire uker

innenriks

Politiet fikk mandag medhold i sin begjæring om fengsling av mannen i 30-årene som sammen med tre andre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap på en 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann. Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding mandag kveld.

De to ble funnet døde under en presenning ved Osavatnet i Bergen 13. januar.

Ba om medieforbud

Mannen som fengsles, ble pågrepet fredag, og han må sitte de to første ukene i full isolasjon. Politiet fikk ikke medhold i ønsket om medieforbud i to uker. Politiet har varslet at denne delen av kjennelsen vil bli anket, og de har fått oppsettende virkning på dette. Det betyr at den siktede mannen ikke vil ha tilgang til medier fram til anken er avgjort av lagmannsretten.

Tingretten har også besluttet at det ilegges referatforbud fra fengslingskjennelsen.

Tre andre menn, som ble pågrepet fra mandag til torsdag i forrige uke, er allerede varetektsfengslet i fire uker. Disse er i likhet med mannen som ble fengslet mandag, siktet for drap eller medvirkning til drap.

I tillegg er en fjerde mann siktet for å ha ødelagt bevis i saken, men han ble løslatt onsdag i forrige uke.

Tror de ble drept på et hospits

Politiet tror at drapene skjedde på et hospits i Møllendalsveien 19 i Bergen, og at de drepte ble fraktet derfra til funnstedet.

NRK har vært i kontakt med flere vitner i saken. Ett vitne sier at han så to biler som kjørte sakte oppover en grusvei søndag 12. januar nær stedet der de døde ble funnet dagen etter. Politiet anser observasjonen som veldig interessant.

NRK har også snakket med en grunneier som så tre menn komme ut av en bil på eiendommen sin mandag i forrige uke, flere kilometer vest for funnstedet, og de hadde med seg en presenning. Grunneieren ba deretter de tre om å komme seg vekk fra eiendommen, noe de gjorde.

