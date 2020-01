Mann tiltalt for mordbrann i Oslo

innenriks

– En eller begge kunne med letthet ha omkommet om brannen ikke var blitt oppdaget og slukket i tide, heter det i tiltalen.

Mannen, som er i 40-årene, tente på en eller flere gjenstander på terrassen, ifølge påtalemyndigheten.

Hendelsen skjedde på nattetid på Alna i Oslo i desember 2017.

Mannen er også tiltalt for å ha tent på søppelkasser og plastkonteinere utenfor samme leilighetsbygg, samt for å ha tent på et skur ved en annen bolig i samme gate.

Det er satt av tre dager til saken som starter i Oslo tingrett mandag 20. januar.

