Jensen-saken utsatt i minst én dag

innenriks

Aktor Jan Egil Presthus skal bisettes tirsdag – dagen da Jensen-saken etter planen skulle fortsette i Borgarting lagmannsrett etter jule- og nyttårsferien. Saken blir derfor utsatt i minst en dag, men det er usikkert om retten kan settes igjen onsdag, eller om den skal utsettes ytterligere, får NTB opplyst ved domstolen.

– Dommerne er i tett dialog med partene om dette, opplyser lagmannsretten.

Jan Egil Presthus (59), som var leder for Spesialenheten for politisaker, var én av to aktorer i maratonsaken som omfatter anklager mot tidligere polititopp Eirik Jensen om betydelige narkotikalovbrudd og korrupsjon. Presthus døde brått av hjertestans mandag 7. januar.

Spesialenheten for politisaker opplyser til NTB mandag at det fortsatt ikke er konkludert i spørsmålet om hvorvidt den svært omfattende straffesaken må utsettes mens man jobber med å finne en erstatter for Presthus. Det er ventet at spørsmålet blir tatt opp med partene etter Presthus' bisettelse, etter det NTB får opplyst.

Borgarting lagmannsrett skulle etter planen fortsette behandlingen av den gjenopptatte ankesaken etter jule- og nyttårsferien tirsdag. Hovedforhandlingen har ikke kommet halvveis ennå, og det gjenstår fortsatt rundt to og en halv måned før saken etter planen skal tas opp til doms.

