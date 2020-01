Glatte veier på Østlandet

innenriks

Sørøst politidistrikt tvitrer at politipatruljene melder at det er ekstremt glatt på sideveiene i distriktet.

– Det småregner og temperaturen er rundt 0. Det er underkjølt, og bilister anmodes om å kjøre svært forsiktig, skriver de.

Også Oslo politidistrikt melder at det stedvis er svært glatt i forskjellige gater i byen, og bilister bes utvise aktsomhet.

Vegtrafikksentralen Øst opplyser til Østlandets Blad at de ikke har vært meldinger om spesielle problemer i Follo, men trafikkoperatør Mette Brunes i Statens vegvesen ber folk være på vakt også der. Årsaken er at det har vært kjøligere i dag, og at det nå begynner å regne, noe som kna føre til svært glatte veier og vanskelige kjøreforhold.

– Nå er det viktig å senke hastigheten og huske at fartsgrensen kun gjelder ved optimale forhold, sier Brunes.

