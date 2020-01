Forsvarets helikopter blir i Kirkenes til april

innenriks

Helse nord anmodet om å forlenge stasjoneringen av helikopteret, og regjeringen har besluttet å innvilge dette.

– Jeg har gitt oppdrag til helseregionene om å finne en løsning for snarest å utplassere et ambulansehelikopter på midlertidig basis i Kirkenes gjennom vinteren, sier helseminister Bent Høie (H).

Inntil det skjer vil Forsvarets helikopter være plassert i Finnmark.

For å ytterligere sikre luftambulanseberedskapen er det også plassert et ekstra jetfly i Tromsø som skal avlaste kortbaneflyene og styrke beredskapen for Svalbard.

