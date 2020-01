Uværet røsker i Norge – fjelloverganger stengt og flom truer

innenriks

Riksvei 15 over Strynefjellet ble først stengt i 5.30-tida lørdag, men allerede klokka 3.35 natt til lørdag meldte Vegtrafikksentralen Vest at riksvei 13 over Vikafjellet ble stengt på grunn av uværet.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring lørdag formiddag.

Flere ferjestrekninger er innstilt på grunn av uværet på Vestlandet, blant annet Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella.

– Det er antatt at ruten kan starte opp igjen rundt klokka 13, melder Fjord1.

I løpet av natta har veistrekningen Oppdal – Sunndalsøra vært stengt, etter at områdets angivelig største gran veltet over riksvei 70 midt på natta og trengte noen timer for å ryddes unna ved Flatvad.

Rødt varsel, stor fare

Det er for øyeblikket rødt farevarsel for Indre Fjordane, Voss og Hardanger, der det på grunn av forholdene ventes stor snøskredfare på grunn av fokksnø og våt snø, som kan medføre flakskred lørdag.

Årsaken er et kraftig lavtrykk ved Island som kommer inn i Norskehavet. Dette gir kraftig vind og store nedbørsmengder, opplyser vakthavende meteorolog Camilla Albertsen hos StormGeo til Bergens Tidende.

– Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse, advarer meteorologene på farevarselsidene til Yr.

Det ventes mye regn, 80-90 millimeter på 24 timer, og fra natt til lørdag mot lørdag kveld, lokalt opp mot 50-70 millimeter på 12 timer. Relativt høye temperaturer og mye vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting.

Dermed øker faren for flom, jord-, sørpe- og flomskred for store deler av Vestlandet og Vest i Agder, advarer Varsom.no.

Mye være langs kysten

For stort sett hele Nordland og deler av Troms, samt resten av Vestland og Møre og Romsdal, er det skredvarsel på betydelig nivå.

– Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse, heter det i anbefalingen.

Langs kysten av Vestlandet og i fjellet er det vind- og værvarsel på gult nivå svært mange steder.

(©NTB)