SV-kvinner åpner for uke 22 som abortgrense

innenriks

– KrF har bidratt til å bryte et 40 år gammelt kompromiss med å for første gang innskrenke kvinners rett til abort. Nå er tiden moden for en kraftig utvidelse av kvinners selvbestemmelse, sier SVs Marthe Hammer til Klassekampen.

I juni fikk Kristelig Folkeparti regjeringen med på å stramme inn abortloven ved at det ble innført nemndbehandling av flerlingabort.

Hammer, som er gruppeleder for SV i Vestlands fylkesting, og Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, sitter begge i arbeidsprogramkomiteen til SV og skal meisle ut partiets vinnersaker foran valget i 2021.

– Vi vil ha en debatt om en grense på mellom uke 20 og 22. Men det viktigste er ikke når grensen skal gå, men hvem som skal ta valget. SV er tydelig på at vi vil fjerne abortnemndene. Det må i prinsippet bety at kvinnen selv skal kunne ta abort helt til det ikke lenger er mulig å ta abort, sier Kaski til avisen.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe er ikke begeistret for en utvidelse av abortgrensen.

– Det er en grunn til at vi har blitt enige om tolv uker. Det er fordi det balanserer hensynet til kvinners rettigheter med hensynet til barnet, sier Toppe.

(©NTB)