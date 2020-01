Norsk overlevende (97) vitner i Stutthof-saken i januar

innenriks

Nazirettssaken mot den 93 år gammel tidligere fangevokteren i Tyskland startet i oktober i fjor. Bruno Dey (93) er tiltalt for medvirkning til at 5.230 mennesker ble drept da han var vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof nær dagens Gdansk i Polen under andre verdenskrig.

Ifølge VG har en domstol i Hamburg nå fastsatt tidspunktet for når norske Johan Solberg (97) sin vitneforklaring skal leses opp i retten.

Solberg, som er fra Vikersund, er en av få fanger fra Stutthof som fremdeles er i live. Han har tidligere sagt til VG at han ikke har behov for hevn.

– Jeg hater nazismen, men jeg hater ingen enkeltmennesker, har han sagt.

Solbergs bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger sier den skriftlige vitneforklaringen er signert med Solbergs navn og fangenummer og skal leses opp i retten 24. januar.

– Det er veldig sterkt, sier Lundevall-Unger.

Solberg møter på grunn av helsetilstanden ikke selv i retten, men barna hans og bistandsadvokaten skal etter planen være der.

Da rettssaken startet insisterte Dey, som var 17 år da han var SS-vakt i Stutthof, på at han ikke deltok frivillig i handlingene, men ga uttrykk for anger.

(©NTB)