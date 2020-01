Sjokkbrekk i Stavanger – bil rygget inn i fotobutikk

innenriks

Politiet fikk melding om sjokkbrekket i Stavanger-butikken i Lars Hertervigs gate klokka 4.25 natt til fredag, der et vitne så to maskerte personer løpe fra stedet etter at en bil hadde rygget inn i butikken. Ingen personer er meldt skadd.

– De to som løp fra stedet, bar på noe, men hva det var, er usikkert. Så det er foreløpig ukjent hvor store verdier tyvene har fått med seg. Det er en del kostbart fotoutstyr i den butikken, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet har alle tilgjengelige ressurser på oppdraget.

– Vi søker etter de mistenkte nå. Det er mulig at de kan ha hatt en fluktbil i nærheten, sier Fenne-Jensen.

Bilen som ble brukt står igjen på stedet.

– Vi antar at bilen som er brukt er stjålet, den er koblet. Vi jobber både med bilen og butikken, og begge må undersøkes kriminalteknisk. Vi gjennomgår også videoovervåking, sier operasjonslederen.

Ifølge Stavanger Aftenblad var det sjokkbrekk mot samme butikk i 2016, utført på samme sted og på samme måte, ifølge en ansatt.

(©NTB)