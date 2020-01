Rapport: Minst 415 norske barn og unge sendt til utlandet mot sin vilje

innenriks

Frykten for barnevernet er den viktigste enkeltårsaken, melder NRK.

Opplysningene kommer fram i en ny rapport fra Oslo Economics, som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har kartlagt kommunenes kjennskap til saker om barn etterlatt i utlandet mot sin vilje mellom 2016 og 2018.

De fleste av barna har bakgrunn fra Somalia (13 prosent), Syria (8 prosent) og Polen (7 prosent).

I rapporten anslås det at dette gjelder minst 415 barn. Men forskerne frykter at det kan være mellom 600 og 1.400 barn, men at det mest sannsynlig ligger i overkant av 700.

